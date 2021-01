STM chiude il 2020 con 1 | 1 miliardi di dollari di profitti | in crescita del 7%

(Di giovedì 28 gennaio 2021) (Teleborsa) – STMicroelectronics, leader globale nei campo dei semiconduttori, ha registrato ricavi pari a 3,24dinel quarto trimestre dele un utile netto di 582 milioni dio 0,63per azione dopo la diluizione. Questi risultati portano i ricavi per l’interoa quota 10,22di(in aumento del 6,2% sul 2019) e l’utile netto a 1,11di(+7,2% su base annua). “I principali fattori che hanno contribuito a questo risultato sono stati i programmi già in corso con nostri clienti nella Personal Electronics e la continua accelerazione della domanda, in particolare per prodotti Automotive e Microcontrollori“, ha detto Jean-Marc Chery, Presidente e CEO di ...

Borsa italiana oggi: le azioni in primo piano Sulla Borsa di Milano, da segnalare innanzitutto che il cda di Unicredit come largamente atteso ...STMicroelectronics chiude il 2020 con ricavi netti a 10,22 miliardi di dollari in crescita del 6,9%; margine lordo al 37,1%; margine operativo al 12,9% e un utile netto a 1,11 miliardi di dollari in c ...