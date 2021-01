Rio Ferdinand consiglia Tuchel: “Non può fare solo possesso palla. Deve far capire ai suoi…” (Di giovedì 28 gennaio 2021) Pronti via, Thomas Tuchel subito in campo alla guida del Chelsea dopo pochissime ore dalla sua nomina come manager al posto di Frank Lampard. Esordio non proprio da ricordare visto lo 0-0 maturato contro il Wolverhampton. Per il tecnico tedesco arrivano anche i primi consigli da parte di chi la Premier League la conosce davvero bene: l'ex difensore Rio Ferdinand.Ferdinand: "Non solo possesso. Tuchel Deve far capire ai suoi..."caption id="attachment 1085815" align="alignnone" width="622" Chelsea Tuchel (getty images)/captionParlando ai microfoni di BT Sports, Rio Ferdinand ha voluto commentare l'esordio senza squilli di Tuchel alla guida del Chelsea. L'ex storico difensore anche della Nazionale ha ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 28 gennaio 2021) Pronti via, Thomassubito in campo alla guida del Chelsea dopo pochissime ore dalla sua nomina come manager al posto di Frank Lampard. Esordio non proprio da ricordare visto lo 0-0 maturato contro il Wolverhampton. Per il tecnico tedesco arrivano anche i primi consigli da parte di chi la Premier League la conosce davvero bene: l'ex difensore Rio: "Nonfarai suoi..."caption id="attachment 1085815" align="alignnone" width="622" Chelsea(getty images)/captionParlando ai microfoni di BT Sports, Rioha voluto commentare l'esordio senza squilli dialla guida del Chelsea. L'ex storico difensore anche della Nazionale ha ...

