PSG, club pronto a un rilancio da record per Mbappé: ecco le cifre (Di giovedì 28 gennaio 2021) Dalla Francia arriva un rumor inerente un maxi-rinnovo di Kylian Mbappé col PSG. Il club parigini non vuole perdere per nessun motivo al mondo la sua punta di diamante in scadenza (giugno 2022), ed è ora sugli scudi con un rilancio da record: si parla di un contratto da 60 milioni più bonus. Una cifra che lo renderebbe il calciatore più pagato al mondo, superando Leo Messi (attualmente sopra i 40 mln di solo stipendio fisso, fermo restando che la Pulce non firmi un contratto ancora più faraonico in futuro). La situazione è seguita da vicino da Real Madrid e Liverpool, che hanno già avuto contatti con il 22enne francese. SportFace.

