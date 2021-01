Llorente | “E’ proprio vero | chi arriva a Napoli piange due volte Ciao uagliù!”

Leggi su alfredopedulla

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Con un bel messaggio sui social, Fernando, ufficialmente passato all’Udinese, ha voluto mandare un messaggio di addio alla città di, dove ha giocato per 2 stagioni. Queste le parole del Rey Leon: “Èto il tempo dei saluti e come si dice a“adda passà ‘a nuttat”. Lascio una città fantastica, un popolo dal calore ed affetto unico, tanti amici e tanti momenti belli che resteranno sempre con me. Èche asidue. Cià”. E’to il tempo dei saluti e come si dice a“adda passà ‘a nuttat” Lascio una città fantastica, un popolo dal calore ed affetto unico, tanti amici e tanti momenti belli che resteranno sempre con ...