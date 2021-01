Italia a picco e imprese in ginocchio: i fallimenti aumentano, i numeri impietosi (Di giovedì 28 gennaio 2021) Italia a picco, lo racconta il Senatore Paragone sul suo sito. I numeri della crisi fanno venire i brividi numeri che gelano. Lo racconta Gianluca Paragone sul suo blog personale: fallimenti in crescita del 9/10%, entro il 2022 circa 6500 procedure di fallimento in più a referto. Sono solo alcuni dei numeri che oggi rientrano nel bilancio della crisi sanitaria Italiana. Oltre alle chiusure per motivi sanitari, legittime, sul banco degli imputati ci sono anche i ritardi delle casse integrazioni e le tantissime misure assistenzialistiche mai alternate a provvedimenti di investimento. Paragone nel suo articolo sottolinea anche la posizione di Lino Stoppani, presidente della Fipe Confcommercio. Stoppani sottolinea come non tocchi certo alle associazioni ... Leggi su chenews (Di giovedì 28 gennaio 2021), lo racconta il Senatore Paragone sul suo sito. Idella crisi fanno venire i brividiche gelano. Lo racconta Gianluca Paragone sul suo blog personale:in crescita del 9/10%, entro il 2022 circa 6500 procedure di fallimento in più a referto. Sono solo alcuni deiche oggi rientrano nel bilancio della crisi sanitariana. Oltre alle chiusure per motivi sanitari, legittime, sul banco degli imputati ci sono anche i ritardi delle casse integrazioni e le tantissime misure assistenzialistiche mai alternate a provvedimenti di investimento. Paragone nel suo articolo sottolinea anche la posizione di Lino Stoppani, presidente della Fipe Confcommercio. Stoppani sottolinea come non tocchi certo alle associazioni ...

Ultime Notizie dalla rete : Italia picco Coronavirus, oltre 15mila positivi e 467 morti: picco di morti a livello mondiale Il Riformista Vodafone: migliore rete 2020 in Italia. Ma non su tutte le categorie

Vodafone è risultata la migliore rete mobile 2020 in Italia. Prima su tutti i test di nPerf, tranne uno che la vede ultima.

Coronavirus, Gimbe: calano i contagi «Entro aprile vaccinato solo il 14% degli italiani»

Prosegue la discesa di tutte le curve. Dall’analisi dei dati, 350mila dosi somministrate a «personale non sanitario», con il record della Lombardia (51%). Cartabellotta: troppe differenze tra regioni, ...

