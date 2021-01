Inter | Vecino ritorna in campo con la Primavera | subito in gol dopo 6?

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Matiasè tornato inl’infortunio: l’uruguaiano inladell’ha trovatola via del gol A sei mesi dall’operazione al ginocchio che lo ha tenuto fermo ai box, Matiasè tornato oggi a respirare nuovamente l’aria del. L’uruguaiano è infatti sceso sul terreno di gioco con la maglia dell’nella partita contro il Genoa, dove ha trovato la via del golsoli 6?. Un ritorno importante per il centrocampista che Conte spera di recuperare quanto prima per avere più soluzioni in quella zona del. La presenza con laservirà quindi all’allenatore nerazzurro per capire lo stato ...