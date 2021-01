Il teatro Toniolo di Mestre in streaming con “Indaco” (Di giovedì 28 gennaio 2021) Il teatro Toniolo di Mestre in streaming con lo spettacolo “Indaco” fino a fine mese: per vederlo appuntamento tutti i giorni alle 18 A causa della situazione epidemiologica, i teatri devono rimanere chiusi al pubblico. Ma questo non vuol dire che non possano organizzare spettacoli. Lo dimostra il teatro Toniolo di Mestre, che fino all’1… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di giovedì 28 gennaio 2021) Ildiincon lo spettacolo “” fino a fine mese: per vederlo appuntamento tutti i giorni alle 18 A causa della situazione epidemiologica, i teatri devono rimanere chiusi al pubblico. Ma questo non vuol dire che non possano organizzare spettacoli. Lo dimostra ildi, che fino all’1… L'articolo Corriere Nazionale.

TeatroToniolo : RT @TeatroToniolo: #RassegnaStampa | #Schiusi i teatri sono vivi Questa volta è la danza a fare da trait d'union tra il cuore pulsante e vi… - TeatroToniolo : RT @TeatroToniolo: 'i danzatori si alternano sul palcoscenico apparendo e scomparendo, moltiplicandosi magicamente in uno studio accurato d… - Liveinvenice : Sotto l’albero arriva un #musical per famiglie - RBRDANCECOMPANY : RT @TeatroToniolo: 'i danzatori si alternano sul palcoscenico apparendo e scomparendo, moltiplicandosi magicamente in uno studio accurato d… - comunevenezia : RT @cultve: 'i danzatori si alternano sul palcoscenico apparendo e scomparendo, moltiplicandosi magicamente in uno studio accurato di luci… -

Ultime Notizie dalla rete : teatro Toniolo Il teatro Toniolo di Mestre in streaming con “Indaco” Corriere Nazionale SCHIUSI – I teatri sono vivi: il nuovo video con Giuliana De Sio al Teatro Comunale Luigi Russolo di Portogruaro

Arteven in collaborazione con le varie Amministrazioni Comunali ha riaperto le porte di alcuni teatri per girare dei video volti a far conoscere le loro differenti storie e particolarità, con la parte ...

Arteven, al teatro Russolo incontro con Giuliana De Sio

STREAMINGPORTOGRUARO Arteven, insieme a varie amministrazioni comunali, ha riaperto le porte di alcuni luoghi di cultura e spettacolo per girare dei video, far conoscere le loro differenti ...

Arteven in collaborazione con le varie Amministrazioni Comunali ha riaperto le porte di alcuni teatri per girare dei video volti a far conoscere le loro differenti storie e particolarità, con la parte ...STREAMINGPORTOGRUARO Arteven, insieme a varie amministrazioni comunali, ha riaperto le porte di alcuni luoghi di cultura e spettacolo per girare dei video, far conoscere le loro differenti ...