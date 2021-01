Il saluto fascista in consiglio comunale a Cogoleto (nel Giorno della Memoria) (Di giovedì 28 gennaio 2021) Il 27 gennaio, Giorno della Memoria, a Cogoleto tre consiglieri comunali riuniti in consiglio fanno un gesto che sembra proprio essere un saluto fascista. A denunciare l’accaduto è proprio il sindaco della cittadina, Paolo Bruzzone Bruzzone in un post su Facebook scrive: La giornata di ieri è stata segnata da un grave episodio avvenuto durante la seduta del consiglio comunale: alcuni consiglieri della minoranza si sono ripetutamente esibiti nel saluto romano. Mi preme condannare con forza tale gesto, appartenente alla simbologia fascista, che evoca valori politici di intolleranza, odio e discriminazione razziale. La nostra Cogoleto ha sempre difeso ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 28 gennaio 2021) Il 27 gennaio,, atre consiglieri comunali riuniti infanno un gesto che sembra proprio essere un. A denunciare l’accaduto è proprio il sindacocittadina, Paolo Bruzzone Bruzzone in un post su Facebook scrive: La giornata di ieri è stata segnata da un grave episodio avvenuto durante la seduta del: alcuni consiglieriminoranza si sono ripetutamente esibiti nelromano. Mi preme condannare con forza tale gesto, appartenente alla simbologia, che evoca valori politici di intolleranza, odio e discriminazione razziale. La nostraha sempre difeso ...

