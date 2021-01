Gattuso minaccia: «Se mi girano vado ad allenare in Kuwait» (Di venerdì 29 gennaio 2021) Contento per la vittoria contro lo Spezia e la conquista della quarta semifinale da allenatore, ma molto risentito per le voci circolate in questi giorni a suo riguardo, Rino Gattuso ai microfoni della Rai nel post partita. Si è sfogato con i giornalisti della confermando la sua volontà di non dimettersi «Mi dà fastidio che altri colleghi mi chiedono che mi devo dimettere, che non capisco perché gli altri no. Mi sono dimesso al Milan perché avevo fatto quello che dovevo fare. Io sto buttando il sangue insieme con il mio staff, poi se non ci sono i risultati sono un dipendente. Io non mi dimetto, faccio il mio lavoro, penso di saperlo fare, poi gli addetti ai lavori diranno» Ma poi alla fine quasi con tono di minaccia aggiunge «Oggi abbiamo passato il turno e sembra che non abbiamo fatto niente. Io sapevo fin dall’inizio che è difficile giovare qui. Io ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 29 gennaio 2021) Contento per la vittoria contro lo Spezia e la conquista della quarta semifinale da allenatore, ma molto risentito per le voci circolate in questi giorni a suo riguardo, Rinoai microfoni della Rai nel post partita. Si è sfogato con i giornalisti della confermando la sua volontà di non dimettersi «Mi dà fastidio che altri colleghi mi chiedono che mi devo dimettere, che non capisco perché gli altri no. Mi sono dimesso al Milan perché avevo fatto quello che dovevo fare. Io sto buttando il sangue insieme con il mio staff, poi se non ci sono i risultati sono un dipendente. Io non mi dimetto, faccio il mio lavoro, penso di saperlo fare, poi gli addetti ai lavori diranno» Ma poi alla fine quasi con tono diaggiunge «Oggi abbiamo passato il turno e sembra che non abbiamo fatto niente. Io sapevo fin dall’inizio che è difficile giovare qui. Io ...

Il tecnico, blindato da AdL, non può permettersi passi falsi. Lozano falso nove e ritorno al passato con il 4-3-3

