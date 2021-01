DAYDREAMER | anticipazioni puntata del 29 gennaio e 1° febbraio 2021

Leggi su tvsoap

Daydreamer – Le Ali del Sogno di venerdì 29 gennaio e lunedì 1° febbraio su Canale 5: Osman è ormai un personaggio acclamato e così Deren mette in allerta Leyla sulle possibili ricadute negative sulla loro relazione. Intanto Leyla è alle prese con gli sfoghi di Sanem. Can, seccato dalla possibile presenza di Yigit, gli manda sul cellulare la posizione sbagliata, inoltre lui e Polen non si presentano all'incontro. Deren, Guliz e Ceycey si recano in una casa di riposo per anziani e Ceycey rimane molto colpito da una dolce nonnina: la donna gli rammenta che la distanza non deve essere un ostacolo nei nostri affetti. Huma propone a Can di invitare a cena Sanem e tutta la sua famiglia.