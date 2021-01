Bonus materasso ortopedico | quando è possibile richiederlo?

Leggi su ultimora.news

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Chiunque desideri acquistare un nuovopuò sfruttare ilmobili ed elettrodomestici oppure la detrazione sanitaria del 19% a seconda del caso. Entrambe le opzioni sono valide e dipendono dalle esigenze di ogni soggetto. Per usufruire il delmobili è infatti necessario aver avere effettuato una ristrutturazione edilizia e di conseguenza questa detrazione del 50% su quanto speso non è fruibile da tutti. Coloro che non hanno fatto lavori in casa possono comunque optare per la detrazione IRPEF del 19% che, pur essendo di importo inferiore, permette di ottenere la restituzione di una parte del denaro speso in un'unica soluzione. Ricordiamo che le due detrazioni non sono fruibili contemporaneamente.del 50% con il ...