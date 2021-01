Un buon panino

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Ebbene sì, ogni settimana questo piccolo scrigno ci offre un contenuto worldwide degno di nota. Da tutto il mondo giungono notizie che ci fanno capire quanto ilsia un perfetto contenitore anche in questo momento, anzi soprattuto in questa circostanza: veloce, trasversale, da passeggio. Addentriamoci quindi in ciò che è emerso dal mondo in questa settimana. La puccia conquista Parigi È una piccola icona italiana. E non c’è niente di meglio che poterla trovare in vari punti della metropoli francese in differenti giorni della settimana: il Puccia Foodtruck si muove all’ombra delle periferie per riuscire a portare a tutti una ventata digusto eumore. Il truck è armato dii prodotti e accostamenti; sul suo sito fornisce una mappatura precisa per riuscire a individuarlo e poter gustare l’ormai ...