Tatiana Rojc: "Il mio è un aiuto tecnico per far nascere i Costruttori" (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Tatiana Rojc, triestina, rappresentante della comunità slovena, critica letteraria e autrice di saggi e romanzi (il primo in lingua italiana, pubblicato dalla Nave di Teseo, si intitola “La figlia che vorrei avere”), è la decima senatrice del nuovo gruppo contiano degli Europeisti Maie Centro Democratico. Quella decisiva, perché senza il suo arrivo in prestito dal Pd, la squadra non avrebbe avuto l’ufficialità richiesta dal Quirinale. Senatrice, come mai questa scelta? E’ un aiuto tecnico. In questa fase ho reputato di dover dare una mano d’accordo con il mio partito, il Pd, di cui resto iscritta e militante. Ho voluto dare un apporto per consolidare il governo del Paese perché serve un atto di responsabilità da parte di tutti. Lei è alla prima legislatura. Come è arrivata alla politica? Provengo dalla società ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 27 gennaio 2021), triestina, rappresentante della comunità slovena, critica letteraria e autrice di saggi e romanzi (il primo in lingua italiana, pubblicato dalla Nave di Teseo, si intitola “La figlia che vorrei avere”), è la decima senatrice del nuovo gruppo contiano degli Europeisti Maie Centro Democratico. Quella decisiva, perché senza il suo arrivo in prestito dal Pd, la squadra non avrebbe avuto l’ufficialità richiesta dal Quirinale. Senatrice, come mai questa scelta? E’ un. In questa fase ho reputato di dover dare una mano d’accordo con il mio partito, il Pd, di cui resto iscritta e militante. Ho voluto dare un apporto per consolidare il governo del Paese perché serve un atto di responsabilità da parte di tutti. Lei è alla prima legislatura. Come è arrivata alla politica? Provengo dalla società ...

