Stipendi Inter, la società alla ricerca di un accordo con i tesserati (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Secondo quanto riportato da Il Sole 24 Ore , il management Interista starebbe lavorando per raggiungere un accordo con i propri tesserati per ciò che concerne gli Stipendi arretrati. Il quotidiano, sostiene che, la base dell'accordo, dovrebbe riguardare il pagamento degli emolumenti di luglio e agosto entro la fine di questa settimana , con l'aggiunta di un altro mese (gennaio) che ... Leggi su interdipendenza (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Secondo quanto riportato da Il Sole 24 Ore , il managementista starebbe lavorando per raggiungere uncon i propriper ciò che concerne gliarretrati. Il quotidiano, sostiene che, la base dell', dovrebbe riguardare il pagamento degli emolumenti di luglio e agosto entro la fine di questa settimana , con l'aggiunta di un altro mese (gennaio) che ...

capuanogio : #Suning blocca anche le attività della sua squadra in Cina: in difficoltà il suo business. Nella trattativa con… - sole24ore : L’Inter cerca l’accordo con i giocatori sugli stipendi - capuanogio : ?? La #Roma ha aperto a uno scambio di prestiti tra #Dzeko ed #Eriksen ma da #Suning è arrivato un no secco. Non c’… - TeofiloSteven : RT @franvanni: Tempi pagamento stipendi #Inter : - domani 28/1 saranno pagate mensilità luglio e agosto - quelle di novembre e dicembre… - mattiatodisco : Nei prossimi giorni, in teoria già domani, verranno corrisposti ai tesserati Inter gli stipendi di luglio-agosto.… -

Ultime Notizie dalla rete : Stipendi Inter Stipendi serie A, l’Inter è in ritardo? E gli altri club? Cosa rischiano? La situazione Corriere della Sera Stipendi Inter, la società alla ricerca di un accordo con i tesserati

Novità importanti per quanto riguarda il pagamento degli stipendi arretrati da parte della società, che ha al vaglio un nuovo accordo con i tesserati ...

Calciomercato Inter, irrompe la Juve | “Lo prende subito”Calciomercato Inter, irrompe la Juve | “Lo prende subito”

In casa Roma è scoppiato il caso Dzeko nelle scorse settimane e il bosniaco è stato accostato anche in ottica Inter. Novità sul fronte Juve ...

Novità importanti per quanto riguarda il pagamento degli stipendi arretrati da parte della società, che ha al vaglio un nuovo accordo con i tesserati ...In casa Roma è scoppiato il caso Dzeko nelle scorse settimane e il bosniaco è stato accostato anche in ottica Inter. Novità sul fronte Juve ...