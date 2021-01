Sci alpino | Coppa del Mondo Garmisch e Chamonix | orari | programma | tv | streaming prossime gare

Leggi su oasport

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Nel fine settimana ladeldi scisi divide tra la Germania e la Francia. Appuntamento con la velocità per le donne, che saranno protagoniste aper una discesa ed un superG; mentre in campo maschile toccherà ancora agli specialisti dei rapid gates, con due slalom intra sabato e domenica a. Di seguito il, glidelledi, valevoli per ladeldi sci. Il gigante sarà trasmesso in diretta tv su RaiSport e su Eurosport, direttasu Rai Play, Eurosport Player e non mancherà la consueta DIRETTA LIVE scritta su OA ...