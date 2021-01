Puyo Puyo Tetris 2 arriva su Steam il 23 marzo (Di mercoledì 27 gennaio 2021) SEGA ha appena annunciato che Puyo Puyo™ Tetris® 2 sarà disponibile su Steam (29,99 €) a partire dal 23 marzo 2021, proponendo la sfida definitiva dei puzzle game a un pubblico ancora più vasto! Puyo Puyo Tetris 2 è al momento disponibile su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series XS, Xbox One e Nintendo Switch. Dovrai sfruttare tutte le tue abilità e la tua prodezza con i rompicapi per salvare i due mondi che ti aspettano. Gli utenti Steam potranno trovare tutte le fantastiche caratteristiche già presenti nella versione disponibile su console: Partecipa a battaglie da 4 giocatori online o in locale, inclusa la nuova modalità co-op online Boss Raid, che ti ... Leggi su gamerbrain (Di mercoledì 27 gennaio 2021) SEGA ha appena annunciato che® 2 sarà disponibile su(29,99 €) a partire dal 232021, proponendo la sfida definitiva dei puzzle game a un pubblico ancora più vasto!2 è al momento disponibile su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series XS, Xbox One e Nintendo Switch. Dovrai sfruttare tutte le tue abilità e la tua prodezza con i rompicapi per salvare i due mondi che ti aspettano. Gli utentipotranno trovare tutte le fantastiche caratteristiche già presenti nella versione disponibile su console: Partecipa a battaglie da 4 giocatori online o in locale, inclusa la nuova modalità co-op online Boss Raid, che ti ...

Tetris_Official : The I Piece 'I' for short I-Tetrimino Ai in Puyo Puyo Tetris - GamingTalker : Puyo Puyo Tetris 2, annunciata la data di uscita del gioco su PC - AkibaGamers : SEGA ha annunciato la data di lancio per la versione PC di Puyo Puyo Tetris 2, già disponibile su console di attual… - AkibaGamers : SEGA ha annunciato che il live stream per il Puyo Day 2021 si terrà il prossimo 3 febbraio alle ore 20:00 giappones… - KuroNeko014_ : I am def more of a puyo person than a tetris person JSJSJS -

Ultime Notizie dalla rete : Puyo Puyo Puyo Puyo Tetris 2 - Recensione Akiba Gamers Puyo Puyo Tetris 2, annunciata la data di uscita del gioco su PC

SEGA ha annunciato oggi pomeriggio che Puyo Puyo Tetris 2 sarà disponibile su PC a partire dal 23 marzo 2021, proponendo la sfida definitiva dei puzzle game a un pubblico ancora più vasto. Dovrai sfru ...

Puyo Puyo Tetris 2 arriva su Steam il 23 marzo

SEGA ha appena annunciato che Puyo Puyo™ Tetris® 2 sarà disponibile su Steam (29,99 €) a partire dal 23 marzo 2021, proponendo la sfida definitiva dei puzzle ...

SEGA ha annunciato oggi pomeriggio che Puyo Puyo Tetris 2 sarà disponibile su PC a partire dal 23 marzo 2021, proponendo la sfida definitiva dei puzzle game a un pubblico ancora più vasto. Dovrai sfru ...SEGA ha appena annunciato che Puyo Puyo™ Tetris® 2 sarà disponibile su Steam (29,99 €) a partire dal 23 marzo 2021, proponendo la sfida definitiva dei puzzle ...