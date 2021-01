Le piogge trasformano l’Italia in un grande bacino idrico inutilizzato (Di mercoledì 27 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Da Nord a Sud le intense precipitazioni del periodo hanno creato un omogeneo quadro di ripresa idrica con locali criticità idrogeologiche. Più evidente è la situazione nell’Italia centro-meridionale, dove si registrano eclatanti differenze rispetto alle medie del periodo. Lo evidenzia l’Osservatorio sulle Risorse Idriche realizzato dall’Anbi (Associazione Nazionale Consorsi Gestione e Tutela del Territorio e Acque Irrigue).In Toscana, i fiumi Serchio, Sieve ed Ombrone registrano portate almeno doppie a confronto con gli anni recenti, ma è l’Arno a raggiungere la performance più clamorosa con 565,6 metri cubi al secondo contro una portata media di mc/sec 62,88 (l’anno scorso era mc/sec 51,1). Stesso andamento si registra per i fiumi delle Marche (Esino, Nera, Tronto, Potenza, Sentino) così come per il Tevere che, nel Lazio, ha un’altezza idrometrica ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 27 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Da Nord a Sud le intense precipitazioni del periodo hanno creato un omogeneo quadro di ripresa idrica con locali criticità idrogeologiche. Più evidente è la situazione nelcentro-meridionale, dove si registrano eclatanti differenze rispetto alle medie del periodo. Lo evidenzia l’Osservatorio sulle Risorse Idriche realizzato dall’Anbi (Associazione Nazionale Consorsi Gestione e Tutela del Territorio e Acque Irrigue).In Toscana, i fiumi Serchio, Sieve ed Ombrone registrano portate almeno doppie a confronto con gli anni recenti, ma è l’Arno a raggiungere la performance più clamorosa con 565,6 metri cubi al secondo contro una portata media di mc/sec 62,88 (l’anno scorso era mc/sec 51,1). Stesso andamento si registra per i fiumi delle Marche (Esino, Nera, Tronto, Potenza, Sentino) così come per il Tevere che, nel Lazio, ha un’altezza idrometrica ...

Agricolae1 : Osservatorio @ANBI_Nazionale: Le piogge trasformano l’Italia in un grande bacino inutilizzato. #Vincenzi: Necessità… - CorriereCitta : Le piogge trasformano l’Italia in un grande bacino idrico inutilizzato - Italpress : Le piogge trasformano l’Italia in un grande bacino idrico inutilizzato -

Ultime Notizie dalla rete : piogge trasformano Le piogge trasformano l'Italia in un grande bacino idrico inutilizzato Calabria News Le piogge trasformano l’Italia in un grande bacino idrico inutilizzato

L'Italpress è un'agenzia di stampa italiana a carattere nazionale. Direttore responsabile Gaspare Borsellino. Direttore editoriale Italo Cucci.

Il sottopontile completamente allagato

Chissà se il sottopontile di Tonfano prima o poi non venga trasformato in una piscina a tutti gli effetti vista la sua vocazione “naturale“. Lo dimostrano le recenti piogge con un replay di scene già ...

L'Italpress è un'agenzia di stampa italiana a carattere nazionale. Direttore responsabile Gaspare Borsellino. Direttore editoriale Italo Cucci.Chissà se il sottopontile di Tonfano prima o poi non venga trasformato in una piscina a tutti gli effetti vista la sua vocazione “naturale“. Lo dimostrano le recenti piogge con un replay di scene già ...