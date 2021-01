L’accademia online non è un destino (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Gatti che sullo sfondo attraversano una stanza. Pentole che bollono, coltelli che affettano verdure, letti disfatti. Scatti di accendini. Cani accoccolati in grembo agli studenti. Armadi, mensole, suppellettili. Madri, padri, fratelli e sorelle che entrano ed escono dalle inquadrature. E moltissimi volti: ripresi perlopiù dalle webcam dei computer portatili ne vengono deformati, i visi allargati, allungati e sgranati, inquadrati con angolazioni dall’alto, dal basso e laterali. Volti assonnati, spettinati, ma anche qualche volta arrangiati come se si stesse per uscire. I mezzi busti sono occasionali e si suppone casuali, dettati più da necessità ergonomiche che semantiche. Il corpo dal bacino in giù è sparito. E talvolta la camera rimane spenta, e quello che si offre alla vista è un riquadro nero con un nome in sovraimpressione. Foto di Steve Riot da PixabayÈ questo il panorama visivo ... Leggi su wired (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Gatti che sullo sfondo attraversano una stanza. Pentole che bollono, coltelli che affettano verdure, letti disfatti. Scatti di accendini. Cani accoccolati in grembo agli studenti. Armadi, mensole, suppellettili. Madri, padri, fratelli e sorelle che entrano ed escono dalle inquadrature. E moltissimi volti: ripresi perlopiù dalle webcam dei computer portatili ne vengono deformati, i visi allargati, allungati e sgranati, inquadrati con angolazioni dall’alto, dal basso e laterali. Volti assonnati, spettinati, ma anche qualche volta arrangiati come se si stesse per uscire. I mezzi busti sono occasionali e si suppone casuali, dettati più da necessità ergonomiche che semantiche. Il corpo dal bacino in giù è sparito. E talvolta la camera rimane spenta, e quello che si offre alla vista è un riquadro nero con un nome in sovraimpressione. Foto di Steve Riot da PixabayÈ questo il panorama visivo ...

