Juventus | ecco chi è l’ultimo talento in rampa di lancio

Leggi su serieanews

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) L’allenatore dellaPirlo sta concedendo fiducia ai suoi elementi più giovani: con la Spal possibile esordio per Fagioli Da quando è arrivato sulla panchina della, Andrea Pirlo non ha mai dato l’impressione di avere paura di lanciare i giovani in campo. Anzi… quello di concedere fiducia agli elementi con meno esperienza sta diventando Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.