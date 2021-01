Io sto con i bamboccioni (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Si, sto con i bamboccioni! No, non è un ammicco, piuttosto un pagar dazio. Essipperchè ciascun genitore può anche supporre di aver fatto il meglio per la prole, tutti insieme si è fatto il peggio! La cosa è andata pressappoco così: I loro bis nonni, nel contado, facevano affari insieme ai tanti figli zappando e mangiando la penuria raccolta; l’alfabeto: il lusso dei pochi che andavano a scuola. I nonni invece, anche se appena abc’dati, si inurbarono per lavorare e poter sfamare la famiglia. Noi padri, in città venimmo al mondo e sfamati; tutti andammo a scuola, calzati e vestiti. Si, in quello ieri, noi 70’enni d’oggi, l’avemmo vinta su tutto cominciando a godere. Premiati da un lavoro stabile, un salario che saliva, una sanità che sanava, la pensione davanti rassicurava, con dietro un passato finalmente passato, in mezzo ad un’68 a far casino contro tutto e ... Leggi su formiche (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Si, sto con i! No, non è un ammicco, piuttosto un pagar dazio. Essipperchè ciascun genitore può anche supporre di aver fatto il meglio per la prole, tutti insieme si è fatto il peggio! La cosa è andata pressappoco così: I loro bis nonni, nel contado, facevano affari insieme ai tanti figli zappando e mangiando la penuria raccolta; l’alfabeto: il lusso dei pochi che andavano a scuola. I nonni invece, anche se appena abc’dati, si inurbarono per lavorare e poter sfamare la famiglia. Noi padri, in città venimmo al mondo e sfamati; tutti andammo a scuola, calzati e vestiti. Si, in quello ieri, noi 70’enni d’oggi, l’avemmo vinta su tutto cominciando a godere. Premiati da un lavoro stabile, un salario che saliva, una sanità che sanava, la pensione davanti rassicurava, con dietro un passato finalmente passato, in mezzo ad un’68 a far casino contro tutto e ...

