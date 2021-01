Il vino Sassicaia e la DOC Bolgheri | una storia lunga e affascinante

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Èladel, uno dei vini più famosi in Italia e nel mondo. Questa produzione enologica d’eccellenza, prodotta nella DOC, in provincia di Livorno, si ottiene solo adoperando uve cabernet sauvignon e cabernet franc. Contraddistinto dal colore rosso rubino intenso e da un aroma dalle mille sfaccettature, ha una notevole struttura ma al tempo stesso mantiene un’armonia e un’eleganza che solo pochi altri vini possiedono. Per le sue caratteristiche è ideale per le occasioni speciali, da abbinare con piatti di cacciagione o di carne rossa alla griglia, come una tagliata di chianina. Ma come è nata la DOC? La coltivazione della vite in Toscana e soprattutto nel territorio della zona diha origini antichissime, e ...