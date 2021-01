Il video e gli ultimi istanti I dubbi sul bimbo morto con il sorriso su YouTube (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Alessandro Imperiali Emergono nuovi dubbi riguardo le dinamiche che hanno portato il bambino di nove anni, di Bari, alla morte: poco prima aveva postato un video in cui mostrava il nuovo taglio di capelli Non sono ancora chiare le dinamiche che hanno portato il bambino barese di 9 anni a compiere l'estremo gesto. Una challenge vista su Tik Tok? Un video di YouTube? Una partita persa alla Playstation? Inoltre, bisogna chiedersi: centra davvero la tecnologia in tutto questo? Così la pensa la Procura che, immaginando la colpa fosse imputabile al mondo online, come tristemente accaduto qualche giorno fa per una bambina a Palermo, ha immediatamente disposto il sequestro di tutti gli apparecchi elettronici della casa. Sorge il sospetto in quanto, poco prima del dramma, aveva pubblicato un ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Alessandro Imperiali Emergono nuoviriguardo le dinamiche che hanno portato il bambino di nove anni, di Bari, alla morte: poco prima aveva postato unin cui mostrava il nuovo taglio di capelli Non sono ancora chiare le dinamiche che hanno portato il bambino barese di 9 anni a compiere l'estremo gesto. Una challenge vista su Tik Tok? Undi? Una partita persa alla Playstation? Inoltre, bisogna chiedersi: centra davvero la tecnologia in tutto questo? Così la pensa la Procura che, immaginando la colpa fosse imputabile al mondo online, come tristemente accaduto qualche giorno fa per una bambina a Palermo, ha immediatamente disposto il sequestro di tutti gli apparecchi elettronici della casa. Sorge il sospetto in quanto, poco prima del dramma, aveva pubblicato un ...

