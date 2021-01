I teatri critichino Conte non il Festival di Sanremo

Leggi su ilgiornale

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Paolo Giordano Scusate ma che colpa ha ildi? Scusate ma che colpa ha ildi? Negli ultimi giorni fior di attori e registi si sono scatenati contro ilcolpevole di andare in scena «con il pubblico» mentre ie i cinema sono obbligati a restare vuoti per i ben noti divieti legati al controllo della pandemia. Ieri l'ultimo a far polemica è stato il regista Davide Livermore che sulla Stampa ha usato toni minacciosi: «Davanti acon gli spettatori dal vivo il teatro italiano tornerà militante». Ossia: «Noi apriremo ie sul palco ci sarà il nostro: primo concorrente Shakespeare». Anche Emma Dante e Gabriele Lavia, tra gli altri, non hanno usato giri di ...