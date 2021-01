Challenger Antalya 2021 | slitta ancora l’esordio di Musetti | la pioggia non concede tregua

Leggi su sportface

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Continua a piovere incessantemente in Turchia, dove questa settimana è in programma ildi. La situazione non fa che peggiorare giorno dopo giorno ed i giocatori sono impossibilitati a scendere in campo. Per la terza giornata di fila, dunque, Lorenzonon sfiderà il cileno Alejandro Tabilo nel match valevole per il primo turno. L’incontro è posticipato a giovedì 28 gennaio, nella speranza che laabbandoni la terra turca. Se così non fosse, a questo punto potrebbe essere presa in considerazione l’ipotesi di cancellazione del torneo dato che il tempo a disposizione inizia a scarseggiare. SportFace.