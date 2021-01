Ascolti Tv martedì 26 gennaio 2021: Inter-Milan in testa (27.8%), Daydreamer (9.2%) STEP in calo (8.7%) (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Ascolti Tv martedì 26 gennaio Prima serata Inter – Milan7.780 milioni e 27.8% 15-64 Commerciale % mila 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Daydreamer 2.122 milioni e 9.2% 15-64 Commerciale % mln 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Stasera tutto è possibile 1.951 milioni e 8.7% 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani % +55 Adulti % dimartedì1.357 milioni e 5.7% Mission Impossible Protocollo Fantasma1.297 milioni e 5.5% 15-64 Commerciale% 15-34 Giovani % +55 Adulti % CartaBianca 1.257 milioni e 5.5% 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani 5% +55 Adulti % Fuori dal coro 1.020 milioni e 5.2% 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani +55 Adulti Artic – Rai 4 – 722 mila e 2.7% Corri Ragazzo Corri – Rai Movie – 651 mila e 2.4% Primo Appuntamento – Real Time – 599 mila e 2.15% Tutte ... Leggi su dituttounpop (Di mercoledì 27 gennaio 2021)Tv26Prima serata7.780 milioni e 27.8% 15-64 Commerciale % mila 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln2.122 milioni e 9.2% 15-64 Commerciale % mln 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Stasera tutto è possibile 1.951 milioni e 8.7% 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani % +55 Adulti % di1.357 milioni e 5.7% Mission Impossible Protocollo Fantasma1.297 milioni e 5.5% 15-64 Commerciale% 15-34 Giovani % +55 Adulti % CartaBianca 1.257 milioni e 5.5% 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani 5% +55 Adulti % Fuori dal coro 1.020 milioni e 5.2% 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani +55 Adulti Artic – Rai 4 – 722 mila e 2.7% Corri Ragazzo Corri – Rai Movie – 651 mila e 2.4% Primo Appuntamento – Real Time – 599 mila e 2.15% Tutte ...

