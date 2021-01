TikTok: scoperta una grave vulnerabilità ai dati sensibili degli utenti (Di martedì 26 gennaio 2021) Una nuova vulnerabilità di TikTok permette di accedere a dati sensibili degli utenti, compreso il numero di telefono Check Point Research (CPR), la divisione Threat Intelligence di Check Point Software Technologies, il principale fornitore di soluzioni di cybersecurity a livello globale, ha identificato una nuova vulnerabilità nell’app TikTok, dopo che ne aveva già scoperta un’altra a cavallo tra 2019 e 2020. La nuova falla, trovata nella funzione “Trova Amici” di TikTok, consentirebbe di bypassare le protezioni sulla privacy create per difendere gli utenti dell’app. Se lasciata senza patch, la vulnerabilità permetterebbe a un hacker di accedere ai dettagli del profilo di un utente ... Leggi su tuttotek (Di martedì 26 gennaio 2021) Una nuovadipermette di accedere a, compreso il numero di telefono Check Point Research (CPR), la divisione Threat Intelligence di Check Point Software Technologies, il principale fornitore di soluzioni di cybersecurity a livello globale, ha identificato una nuovanell’app, dopo che ne aveva giàun’altra a cavallo tra 2019 e 2020. La nuova falla, trovata nella funzione “Trova Amici” di, consentirebbe di bypassare le protezioni sulla privacy create per difendere glidell’app. Se lasciata senza patch, lapermetterebbe a un hacker di accedere ai dettagli del profilo di un utente ...

TgLa7 : ++ Scoperta falla in #TikTok, accesso a dati sensibili utenti ++ Vulnerabile anche numero telefono. Chat rilascia aggiornamento - Agenzia_Ansa : Scoperta una falla in #TikTok, permette di accedere a dati sensibili degli utenti Vulnerabile anche il numero di te… - RaiNews : Scoperta una vulnerabilità nella sicurezza dell'app TikTok che permetteva di accedere a dati sensibili degli utenti - FatimaCurzio : RT @ultimenotizie: Scoperta una vulnerabilità in #TikTok: permette di accedere a dati sensibili degli utenti, compreso il numero di telefon… - soleterramare : RT @ultimenotizie: Scoperta una vulnerabilità in #TikTok: permette di accedere a dati sensibili degli utenti, compreso il numero di telefon… -