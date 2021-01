Sesa | aggiornamento sull’esecuzione del programma di acquisto di azioni proprie

Leggi su quifinanza

(Di martedì 26 gennaio 2021) (Teleborsa) –ha reso noto che, nell’ambito deldidiordinarie, ha acquistato, dal 19 al 25 gennaio 2021, complessivamente 1.622ordinarie, pari allo 0,01046817% dell’attuale capitale sociale, ad un prezzo medio unitario di 97,76478 euro per azione al lordo delle commissioni, per un controvalore complessivo pari a 158.574,48 euro. La società attiva nel settore delle soluzioni IT a valore per le imprese., al 26 gennaio, possiede complessivamente 58.618ordinarie, pari allo 0,37831269% dell’attuale capitale sociale. A Piazza Affari, oggi, modesto recupero sui valori precedenti per, che conclude in progresso dello 0,41%. (Foto: © Federico Rostagno ...