Scuola: 54% ragazzi sceglie licei, 33% istituti tecnici (Di martedì 26 gennaio 2021) Scuola Anche in Piemonte i ragazzi scelgono in prevalenza il liceo e, in particolare, lo scientifico. E' quanto emerge dai dati sulle iscrizioni alle scuole superiori per il prossimo anno, con i licei ... Leggi su gazzettadalba (Di martedì 26 gennaio 2021)Anche in Piemonte iscelgono in prevalenza il liceo e, in particolare, lo scientifico. E' quanto emerge dai dati sulle iscrizioni alle scuole superiori per il prossimo anno, con i...

Ansa_Piemonte : Scuola: 54% ragazzi sceglie licei, 33% istituti tecnici. In Piemonte. Dato sale al 58% per Torino #ANSA - UnoTvnews : Scuola: negativi i test a Caggiano, Sanza, Sassano; 2 classi tornano in dad a Sala Consilina - AnsaMarche : Scuola: Regione Marche a Ricci, no fai da te servizio sanità. (v. 'Scuola: Comune Pesaro pagherà screening' delle 1… - rep_milano : 'La scuola è un bene comune e noi prof ne siamo orgogliosi: basta sottovalutarne l'importanza' [di Dino Barra] [agg… - andrea_falivene : RT @rep_napoli: Covid: oggi a Napoli 6 alunni della scuola primaria contagiati, 94 contatti stretti in isolamento precauzionale [aggiorname… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola 54% Scuola: 54% ragazzi sceglie licei, 33% istituti tecnici - Piemonte Agenzia ANSA Ponte della Priula in lutto per la morte della 54enne Sandra Fedeli, insegnante di scuola primaria

Cordoglio a Ponte della Priula per la scomparsa di Sandra Fedeli (nella foto), mancata prematuramente all’affetto dei suoi cari all’età di 54 anni.La donna, morta nelle prime ore della giornata di ogg ...

Scuola: 54% ragazzi sceglie licei, 33% istituti tecnici

Anche in Piemonte i ragazzi scelgono in prevalenza il liceo e, in particolare, lo scientifico. E' quanto emerge dai dati sulle iscrizioni alle scuole superiori per il prossimo anno, con i licei al 54, ...

Cordoglio a Ponte della Priula per la scomparsa di Sandra Fedeli (nella foto), mancata prematuramente all’affetto dei suoi cari all’età di 54 anni.La donna, morta nelle prime ore della giornata di ogg ...Anche in Piemonte i ragazzi scelgono in prevalenza il liceo e, in particolare, lo scientifico. E' quanto emerge dai dati sulle iscrizioni alle scuole superiori per il prossimo anno, con i licei al 54, ...