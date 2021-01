Processo Clan Partenio, arrivano le prime condanne (Di martedì 26 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – arrivano le prime condanne per il Processo al Clan Partenio. Pene severe per quattro imputati che hanno chiesto di essere giudicati con rito abbreviato. Il giudice dell’udienza preliminare Rossella Marro ha condannato Filippo Chiauzzi a 13 anni e 4 mesi (la richiesta era di 20 anni di reclusione); Elpidio Galluccio a 11 anni e 10 mesi (il pubblico ministero aveva chiesto 18 anni di carcere); i fratelli Pasquale Nando e Ferdinando Bianco sono stati condannati rispettivamente a 4 anni e 5 anni e 4 mesi, per loro il pm Simona Rossi aveva chiesto una condanna di 10 anni. Il giudice si è riservato le motivazioni a sessanta giorni. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 26 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino –leper ilal. Pene severe per quattro imputati che hanno chiesto di essere giudicati con rito abbreviato. Il giudice dell’udienza preliminare Rossella Marro ha condannato Filippo Chiauzzi a 13 anni e 4 mesi (la richiesta era di 20 anni di reclusione); Elpidio Galluccio a 11 anni e 10 mesi (il pubblico ministero aveva chiesto 18 anni di carcere); i fratelli Pasquale Nando e Ferdinando Bianco sono stati condannati rispettivamente a 4 anni e 5 anni e 4 mesi, per loro il pm Simona Rossi aveva chiesto una condanna di 10 anni. Il giudice si è riservato le motivazioni a sessanta giorni. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

LaCnews24 : Reggio Calabria, i clan padroni delle sepolture: chiesto processo per 16 persone #calabrianotizie #newscalabria - Tluigi15 : RT @DeboraDeSpirito: Sosteniamo #nicolagratteri'Ndrangheta, ecco il processo che può far saltare il clan più feroce - BariLive : Bari: Processo agguati mafiosi Parisi-Palermiti e clan Busco: Dda Bari chiede 26 condanne - baritoday : Processo guerra di mafia per lo spaccio, la Dda chiede 26 condanne tra gli affiliati ai clan Parisi-Palermiti e Bus… - FabioRocco86 : RT @TgrRai: #ndrangheta. Iniziato il processo Rinascita Scott nella nuova aula bunker di Lamezia Terme, #Catanzaro. Oltre 300 imputati tra… -