fattoquotidiano : World Economic Forum, oggi gli interventi di Merkel e Macron. Von der Leyen: “Case farmaceutiche rispettino impegni” - nordsud6213 : RT @Affaritaliani: Merkel e Macron a Davos: equità sui vaccini, salvare vite umane - Giornaleditalia : Merkel e Macron a Davos: equità sui vaccini, salvare vite umane - Affaritaliani : Merkel e Macron a Davos: equità sui vaccini, salvare vite umane - GabrieleCarrer : RT @formichenews: Digital tax e Cina. Merkel a Davos parla a Xi, Ursula punge Biden Sì al multilateralismo, ma serve trasparenza, ha detto… -

Ultime Notizie dalla rete : Merkel Macron

Giornata all'insegna dell'Europa al World economic forum di Davos. All'incontro, quest'anno in forma virtuale, si sono susseguiti gli interventi della ...AN IRANIAN commander has declared his country now has the ability to "destroy" US ships in a terrifying warning new US President Joe Biden.