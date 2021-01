Iron | il rapper sudcoreano muore a 29 anni in circostanze misteriose e non è l’unico

Leggi su vanityfair

(Di martedì 26 gennaio 2021) Lo star-system sudcoreano si tinge ancora una volta di nero. A poche ore dalla notizia della morte di Song Yoo-jung, l’attrice di 26 anni nota per aver preso parte alla serie Make Your Wish, si spegne anche Jung Hun-cheol, il rapper 29enne conosciuto con il nome di Iron che è stato ritrovato senza vita nel suo appartamento, steso su un letto coperto di fiori. Nonostante le cause del decesso siano ancora difficili da accertare, la famiglia ha scelto di non disporre l’autopsia, aumentando il mistero intorno a un artista che ha sempre fatto molto parlare di sé, nel bene e nel male. https://twitter.com/Koreaboo/status/1353598773973241857