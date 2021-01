Inter-Milan | Conte | “Eriksen è tornato! Resta qui | è importante per noi Bilanci? Li facciano gli altri | alla squadra chiedo una cosa”

Leggi su mediagol

(Di mercoledì 27 gennaio 2021)qui, èper noi. Queste le forti dichiarazioni di Antonio, allenatore dell'venuto in seguito al trionfo di Coppa Italia contro il. Il tecnico nerazzurro - nella sua lungavista ai microfoni di Rai Sport - ha analizzato a fondo la sfida finita con il parziale di 2-1 in favore della sua, vertendo le sue parole - in primissimo luogo - sul nervosismo creatosi in campo e sul litigio tra Ibrahimovic e Lukaku. Ecco le sue parole.UN DERBY AVVINCENTE E NERVOSO"Semifinale, come l'anno scorso. Per il secondo anno consecutivo, quindi il merito è soprattutto dei calciatori, che hanno avuto una giustapretazione. È stato un derby duro, ilnon è ...