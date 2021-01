**Governo: in Cdm anche dl su autonomia Coni** (Di martedì 26 gennaio 2021) Roma, 26 gen. (Adnkronos) - Sul tavolo del Consiglio dei ministri, iniziato da pochi minuti a Palazzo Chigi, sarà esaminato 'fuori sacco' il provvedimento sull'autonomia del Coni, un passaggio necessario e non rinviabile per evitare che l'Italia si presenti alle prossime Olimpiadi di Tokyo senza tricolore e inno di Mameli. L'esame della misura nel Cdm dove il premier Giuseppe Conte condividerà con i ministri la decisione di dimettersi viene confermata da diverse fonti di governo all'Adnkronos. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 26 gennaio 2021) Roma, 26 gen. (Adnkronos) - Sul tavolo del Consiglio dei ministri, iniziato da pochi minuti a Palazzo Chigi, sarà esaminato 'fuori sacco' il provvedimento sull'del Coni, un passaggio necessario e non rinviabile per evitare che l'Italia si presenti alle prossime Olimpiadi di Tokyo senza tricolore e inno di Mameli. L'esame della misura nel Cdm dove il premier Giuseppe Conte condividerà con i ministri la decisione di dimettersi viene confermata da diverse fonti di governo all'Adnkronos.

