"Cosa?!". Alba Parietti contro Maria Teresa Ruta. Poi cancella tutto ma è troppo tardi (Di martedì 26 gennaio 2021) Alba Parietti è stata tirata in ballo da Maria Teresa Ruta nell'ultima puntata del GF Vip, e sappiamo tutti quanto la mamma di Francesco Oppini sia stata presente durante, più o meno, tutta l'edizione 5 del reality. Perlomeno finché il suo amatissimo figlio vi navigava all'interno. Ieri poi il guanto di sfida, che 'conoscendo' Maria Teresa Ruta poi così sfida non era, è stato raccolto da Alba Parietti. La bellissima Ruta, sotto specifica richiesta di Alfonso Signorini, si è trovata a narrare di un suo vecchio incontro galante con l'attore di Hollywood Alain Delon. Si parla del 1991, durante il corso di Miss Italia.

