Chi è Giulio Scarpati? Età | carriera e vita privata dell’attore

Giulio Scarpati è un famoso ed amato attore, divenuto soprattutto noto in passato grazie al ruolo di 'Lele Martini' interpretato nella serie Un medico in famiglia. L'attore è nato il 20 febbraio 1956 a Roma, sin da giovanissimo ha manifestato la sua grande passione per la recitazione. Approdò in teatro per la prima volta nel 1968, quando era solo un adolescente. Tornò a recitare in teatro nel 1977 con la Cooperativa Teatro G. interpretando opere di Carlo Goldoni, Johann Wolfgang von Goethe e Denis Diderot. Lavorò con la nota compagnia fino al 1983.

