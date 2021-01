Cgil-Cisl-Uil: domani in piazza, pandemia ha aumentato fragilità (Di martedì 26 gennaio 2021) Roma – “La citta’ di Roma e’ attraversata da una crisi aspra e profonda. Alla diffusione del Covid-19, che ha colpito e sta colpendo tanti cittadini, si e’ aggiunta la crescita della poverta’ e si sono acuite le differenze sociali. La popolazione fragile e’ aumentata e la sua condizione si e’ ulteriormente aggravata. Anziani e disabili sono sempre piu’ soli e con necessita’ nuove e diverse di assistenza e sostegno. La popolazione a rischio esclusione sociale e’ aumentata e le file di persone che chiedono i pacchi alimentari e un luogo dove passare la notte sono raddoppiate”. Lo comunicano Fp Cgil di Roma e Lazio, Cisl Fp Roma Capitale Rieti e Uil Fpl Roma e Lazio. “I Municipi ricevono richieste di assistenza, di sostegno, di aiuto a cui non riescono a far fronte. Tantissimi non richiedono nulla perche’ sono scoraggiati e vivono con vergogna il nuovo ... Leggi su romadailynews (Di martedì 26 gennaio 2021) Roma – “La citta’ di Roma e’ attraversata da una crisi aspra e profonda. Alla diffusione del Covid-19, che ha colpito e sta colpendo tanti cittadini, si e’ aggiunta la crescita della poverta’ e si sono acuite le differenze sociali. La popolazione fragile e’ aumentata e la sua condizione si e’ ulteriormente aggravata. Anziani e disabili sono sempre piu’ soli e con necessita’ nuove e diverse di assistenza e sostegno. La popolazione a rischio esclusione sociale e’ aumentata e le file di persone che chiedono i pacchi alimentari e un luogo dove passare la notte sono raddoppiate”. Lo comunicano Fpdi Roma e Lazio,Fp Roma Capitale Rieti e Uil Fpl Roma e Lazio. “I Municipi ricevono richieste di assistenza, di sostegno, di aiuto a cui non riescono a far fronte. Tantissimi non richiedono nulla perche’ sono scoraggiati e vivono con vergogna il nuovo ...

