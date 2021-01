C'è un bot Telegram che vende numeri di telefono degli utenti Facebook (Di martedì 26 gennaio 2021) Un database contenente le informazioni di oltre 500milioni di persone è stato hackerato nel 2019. E ora quei dati sono in vendita È quanto emrerge da un’inchiesta di Motherboard, che spiega cosa è successo e perché è un fatto molto grave Leggi su it.mashable (Di martedì 26 gennaio 2021) Un database contenente le informazioni di oltre 500milioni di persone è stato hackerato nel 2019. E ora quei dati sono in vendita È quanto emrerge da un’inchiesta di Motherboard, che spiega cosa è successo e perché è un fatto molto grave

Patrizi38016949 : RT @liliaragnar: Scoperto un bot di #Telegram che vende i numeri telefonici di 533 milioni di utenti #Facebook Gli italiani sono 35 milion… - oknosureddit : I numeri di telefono di oltre 530 milioni di utenti Facebook sono in vendita tramite un bot di Telegram - giovannitrivel3 : RT @liliaragnar: Scoperto un bot di #Telegram che vende i numeri telefonici di 533 milioni di utenti #Facebook Gli italiani sono 35 milion… - 100DaysOf2020 : RT @cuenews_it: ?? Grave #leak per #Facebook: milioni di numeri di telefono sono in vendita su un bot #Telegram ???? Tra questi, moltissimi… - SchulerDecks : RT @cuenews_it: ?? Grave #leak per #Facebook: milioni di numeri di telefono sono in vendita su un bot #Telegram ???? Tra questi, moltissimi… -