Zero Assoluto, 5 cose che non sai di un duo nato per fare soldi (Di lunedì 25 gennaio 2021) Thomas De Gasperi, 43 anni, e Matteo Maffucci, 42 anni. Per 20 anni sono stati gli Zero Assoluto e nel 2020 si sono regalati un ritorno con due singoli, Fuori noi con Gazzelle e Cialde con la partecipazione, nel video, dei TikToker Elisa Maino e Diego Lazzari. In programma, oltre agli inediti, hanno delle collaborazioni, dei featuring realizzati con una serie di artisti «che ci piacciono». Il loro primo successo coincide con il brano Svegliarsi la mattina, singolo più venduto del 2006, che li ha visti arrivare secondi al Festival di Sanremo. Da allora Thomas De Gasperi e Matteo Maffucci hanno tenuto moltissimi concerti e guadagnato la classifica con altri 20 titoli, colonna sonora dei 30 e 40enni. Durante la “pausa” dalla musica, Thomas De Gasperi ha fondato Mkers, una startup legata agli e-sport: gestisce un team di campioni di ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 25 gennaio 2021) Thomas De Gasperi, 43 anni, e Matteo Maffucci, 42 anni. Per 20 anni sono stati glie nel 2020 si sono regalati un ritorno con due singoli, Fuori noi con Gazzelle e Cialde con la partecipazione, nel video, dei TikToker Elisa Maino e Diego Lazzari. In programma, oltre agli inediti, hanno delle collaborazioni, dei featuring realizzati con una serie di artisti «che ci piacciono». Il loro primo successo coincide con il brano Svegliarsi la mattina, singolo più venduto del 2006, che li ha visti arrivare secondi al Festival di Sanremo. Da allora Thomas De Gasperi e Matteo Maffucci hanno tenuto moltissimi concerti e guadagla classifica con altri 20 titoli, colonna sonora dei 30 e 40enni. Durante la “pausa” dalla musica, Thomas De Gasperi ha fondato Mkers, una startup legata agli e-sport: gestisce un team di campioni di ...

WeebAoT : RT @Lis_LawlietLevi: ci sono tre account role di levi e tutti e tre lo ruolano in modi diversi: 1 levi versione caramella gommosa super sof… - GammaStereoRoma : Zero Assoluto - Appena prima di partire - sonikmusicnet : Ora in onda: ZERO ASSOLUTO - PER DIMENTICARE - LuigiCarusillo : In politica estera non siamo mai stati in grado di volare alto, ma il guaio è che non riusciamo neanche a raggiunge… - AnSantorum : RT @cinziabotticini: #NonelArena io comunque non ho parole...parlano di assumere cocaina come se fosse aspirina. E queste ragazze mi fanno… -

Ultime Notizie dalla rete : Zero Assoluto Zero Assoluto, 5 cose che non sai di un duo nato per fare soldi GQ Italia Il Genoa non si ferma più: colpo salvezza con Destro. Cagliari nel baratro

Sesta sconfitta di fila per i sardi: Di Francesco terzultimo. In cattedra Perin, che blinda la vittoria degli uomini di Ballardini ...

L’eternità in otto movimenti di Olivier Messiaen

Ci sono prime esecuzioni assolute per le quali si può non nutrire il rammarico di non essere stati partecipi. Una di queste ebbe luogo ottant’anni fa, il 15 gennaio 1941, nel campo di prigionia slesia ...

Sesta sconfitta di fila per i sardi: Di Francesco terzultimo. In cattedra Perin, che blinda la vittoria degli uomini di Ballardini ...Ci sono prime esecuzioni assolute per le quali si può non nutrire il rammarico di non essere stati partecipi. Una di queste ebbe luogo ottant’anni fa, il 15 gennaio 1941, nel campo di prigionia slesia ...