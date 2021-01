Un avanzo di galera per la Fiorentina | Kokorin | dal carcere russo alla corte di Prandelli

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Uno può anche essersi fatto 345 giorni in unper aver aggredito funzionario di governo in un bar, ma a Napoli Aleksandrse lo ricordano ancora perché in una conferenza stampa prepartita al San Paolo cinque anni fa – lui era la punta della Dinamo Mosca – se ne uscì con una specie di “Maradona chi?”: non sapeva che Diego avesse giocato col Napoli. Da questo parti, per una cosa così, altro che. Ma nemmeno in Russia scherzano. Sicché l’attaccante che in queste ore sta firmando con laè ufficialmente undi: tra le partitelle nell’ora d’aria e la nuova avventura conha fatto in tempo a metterci appena 15 partite e 7 gol tra Soci e Spartak Mosca. Stiamo arrivando! #ForzaViola ...