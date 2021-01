UFFICIALE – Ascoli, ecco Danzi: arriva in prestito dal Verona (Di lunedì 25 gennaio 2021) Andrea Danzi è un nuovo calciatore dell’Ascoli. Il centrocampista è trasferito in prestito dall’Hellas Verona: il comunicato UFFICIALE Andrea Danzi è un nuovo calciatore dell’Ascoli. Il centrocampista è trasferito in prestito fino al termine della stagione dall’Hellas Verona. Il comunicato UFFICIALE: «L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dall’Hellas Verona le prestazioni sportive di Andrea Danzi. Nato il 25 febbraio 1999 a Verona, Danzi è un centrocampista cresciuto nel settore giovanile della sua città fino al debutto in Serie A il 18 aprile 2018 nel match di campionato contro il ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 25 gennaio 2021) Andreaè un nuovo calciatore dell’. Il centrocampista è trasferito indall’Hellas: il comunicatoAndreaè un nuovo calciatore dell’. Il centrocampista è trasferito infino al termine della stagione dall’Hellas. Il comunicato: «L’Calcio 1898 FC S.p.A. comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dall’Hellasle prestazioni sportive di Andrea. Nato il 25 febbraio 1999 aè un centrocampista cresciuto nel settore giovanile della sua città fino al debutto in Serie A il 18 aprile 2018 nel match di campionato contro il ...

