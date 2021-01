Tool digitali per organizzare meglio la settimana e le cose da fare

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 25 gennaio 2021) I buoni propositi per l’anno nuovo servono per sentirsi più produttivi e per raggiungere gli obiettivi. Comprare un’agenda, iscriversi a nuovi corsi online, impegnarsi in qualcosa che non si aveva mai provato prima sono i riti che riempiono il calendario di gennaio, un mese carico di belle proposte da fare a noi stessi.