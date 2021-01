Roberta Siragusa, la svolta: fidanzato fermato e indagato per omicidio. La procura: “Pietro l’ha uccisa così” (Di lunedì 25 gennaio 2021) Non c’è dubbio per la procura di Termini Imerese (Palermo), che coordina l’inchiesta sulla morte della 17enne Roberta Siragusa. Per loro a commettere l’omicidio è stato il fidanzato Pietro Morreale di 19 anni. Per questo è scattato il fermo per omicidio volontario e occultamento di cadavere. Era stato ieri mattina lo stesso ragazzo a indicare agli inquirenti il luogo del ritrovamento del cadavere di Roberta Siragusa, in un burrone a Caccamo (Palermo). Ma poi si era chiuso nel silenzio. E davanti al pm Giacomo Barbara si è avvalso della facoltà di non rispondere. Nessuna confessione poi e il lungo interrogatorio a cui è stato sottoposto il giovane di 19 anni, non ha portato a nulla. Pietro, differentemente da come ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 25 gennaio 2021) Non c’è dubbio per ladi Termini Imerese (Palermo), che coordina l’inchiesta sulla morte della 17enne. Per loro a commettere l’è stato ilMorreale di 19 anni. Per questo è scattato il fermo pervolontario e occultamento di cadavere. Era stato ieri mattina lo stesso ragazzo a indicare agli inquirenti il luogo del ritrovamento del cadavere di, in un burrone a Caccamo (Palermo). Ma poi si era chiuso nel silenzio. E davanti al pm Giacomo Barbara si è avvalso della facoltà di non rispondere. Nessuna confessione poi e il lungo interrogatorio a cui è stato sottoposto il giovane di 19 anni, non ha portato a nulla., differentemente da come ...

Corriere : Roberta, uccisa a 17 anni. «Il fidanzato non ha confessato». La madre: «Lei non meritava questo» - Chesuccedeeee : RT @ccanggg: lei era roberta siragusa aveva 17 anni è stata uccisa dal suo fidanzato e il suo corpo carbonizzato è stato ritrovato in fon… - NoraBernardini : RT @ccanggg: lei era roberta siragusa aveva 17 anni è stata uccisa dal suo fidanzato e il suo corpo carbonizzato è stato ritrovato in fon… - graysonindie : RT @ccanggg: lei era roberta siragusa aveva 17 anni è stata uccisa dal suo fidanzato e il suo corpo carbonizzato è stato ritrovato in fon… - pastellobiianco : RT @ccanggg: lei era roberta siragusa aveva 17 anni è stata uccisa dal suo fidanzato e il suo corpo carbonizzato è stato ritrovato in fon… -