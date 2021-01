Rob Cohen respinge le accuse di Asia Argento, si accendono i riflettori e c’è chi trema (Foto) (Di lunedì 25 gennaio 2021) L’autobiografia di Asia Argento non è ancora uscita, potremo leggerla da domani, ma le accuse contro Rob Cohen sono già arrivate a destinazione (Foto). Ne parlano tutti, era prevedibile che le dichiarazioni di Asia Argento, le accuse di violenza contro il regista avrebbero fatto il giro del mondo fino ad arrivare ad accendere i riflettori. Dopo l’intervista al Corriere della Sera e l’intervista a Verissimo è People a interpellare Cohen. Lui nega, le accuse di Asia sarebbero false e il regista non può che tremare e a questo punto ci chiediamo se non ci siano anche altri che temono conseguenze. E’ recente lo tsumani del dopo Weinstein. Ma cosa ha risposto Rob ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 25 gennaio 2021) L’autobiografia dinon è ancora uscita, potremo leggerla da domani, ma lecontro Robsono già arrivate a destinazione (). Ne parlano tutti, era prevedibile che le dichiarazioni di, ledi violenza contro il regista avrebbero fatto il giro del mondo fino ad arrivare ad accendere i. Dopo l’intervista al Corriere della Sera e l’intervista a Verissimo è People a interpellare. Lui nega, ledisarebbero false e il regista non può chere e a questo punto ci chiediamo se non ci siano anche altri che temono conseguenze. E’ recente lo tsumani del dopo Weinstein. Ma cosa ha risposto Rob ...

