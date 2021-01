Pressing Pd e M5s per un'intesa con Renzi. Ipotesi dimissioni del premier per un Conte ter (Di lunedì 25 gennaio 2021) Settimana cruciale per il governo Conte , che si trova a un bivio: tentare il tutto per tutto nell ostica aula del Senato o gestire la crisi. Pd e M5s sono in Pressing per una soluzione pilotata delle ... Leggi su gazzettadelsud (Di lunedì 25 gennaio 2021) Settimana cruciale per il governo, che si trova a un bivio: tentare il tutto per tutto nell ostica aula del Senato o gestire la crisi. Pd e M5s sono inper una soluzione pilotata delle ...

fisco24_info : Si decide il destino del governo Conte: AGI - Settimana cruciale per il governo Conte, che si trova a un bivio: ten… - fcister69 : RT @RisatoNicola: #Governo: i dubbi del premier, ma cresce il pressing di #Pd e €M5s per un #Conte ter. - carlakak : RT @RisatoNicola: #Governo: i dubbi del premier, ma cresce il pressing di #Pd e €M5s per un #Conte ter. - massimo_fares : RT @ToniSonia: Pressing dem sul premier. Ma Conte non vuol cedere Il Pd si merita di tornare nella ??dalla quale Conte e M5S avevano tolto… - RisatoNicola : #Governo: i dubbi del premier, ma cresce il pressing di #Pd e €M5s per un #Conte ter. -