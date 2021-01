Possibile che l'algoritmo di TikTok non distingua un bambino da un adolescente? (Di lunedì 25 gennaio 2021) AGI - "Il nostro provvedimento vieta a TikTok di trattare dati di utenti di cui non può verificare l'età. Questo provvedimento ha effetto immediato. Siamo consapevoli che può essere complicato per una piattaforma globale adeguarsi da un giorno all'altro a nuove regole. TikTok doveva già adeguarsi, se vuole davvero allinearsi alle nuove regole possiamo concedere anche qualche ora in più. Ma dal social finora nessuna risposta ufficiale". Così Guido Sforza, componente del Garante per la protezione dei dati personali, a 'The Breakfast Club' su Radio Capital. "Se TikTok può usare i dati personali per scopi commerciali - aggiunge il Garante - potrà anche adoperarli per capire l'età degli utenti. Non sarà facile domani mattina dire se un ragazzo iscritto alla piattaforma ha 12 o 13 anni, ma è realistico pensare che possano distinguere un ... Leggi su agi (Di lunedì 25 gennaio 2021) AGI - "Il nostro provvedimento vieta adi trattare dati di utenti di cui non può verificare l'età. Questo provvedimento ha effetto immediato. Siamo consapevoli che può essere complicato per una piattaforma globale adeguarsi da un giorno all'altro a nuove regole.doveva già adeguarsi, se vuole davvero allinearsi alle nuove regole possiamo concedere anche qualche ora in più. Ma dal social finora nessuna risposta ufficiale". Così Guido Sforza, componente del Garante per la protezione dei dati personali, a 'The Breakfast Club' su Radio Capital. "Sepuò usare i dati personali per scopi commerciali - aggiunge il Garante - potrà anche adoperarli per capire l'età degli utenti. Non sarà facile domani mattina dire se un ragazzo iscritto alla piattaforma ha 12 o 13 anni, ma è realistico pensare che possano distinguere un ...

Ultime Notizie dalla rete : Possibile che Errore zona rossa, Gori: “Possibile che Rt sia stato sopravvalutato. Vogliamo dati dal 12 ottobre” Fanpage.it DI MAIO E CONGIUNTIVO: VIDEO “QUALORA STACCAVA…”/ M5s “si dice” Crusca “non è vero”

Luigi Di Maio gaffe sul congiuntivo in diretta tv: video “qualora Renzi staccava la spina”. Staff M5s “si può usare”, ma Accademia della Crusca smentisce.

Il bollettino in Liguria, 164 nuovi casi su 1.637 tamponi eseguiti. Sei i decessi, ricoverati in aumento

Genova – Sono 164 i nuovi casi di contagio da coronavirus riscontrati in Liguria nelle 24 ore, a fronte di 1.637 tamponi molecolari e 1.355 test antigenici rapiti eseguiti. Le persone di cui le Asl li ...

Luigi Di Maio gaffe sul congiuntivo in diretta tv: video "qualora Renzi staccava la spina". Staff M5s "si può usare", ma Accademia della Crusca smentisce.

Genova – Sono 164 i nuovi casi di contagio da coronavirus riscontrati in Liguria nelle 24 ore, a fronte di 1.637 tamponi molecolari e 1.355 test antigenici rapiti eseguiti. Le persone di cui le Asl li ...