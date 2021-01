Mina Settembre | Serena Rossi svela un ‘segreto’ di una scena girata con Domenico | l’avreste mai detto?

(Di lunedì 25 gennaio 2021) In alcune delle sue Instagram Stories,hato undi unainmai? Si è dimostrata, sin dalla sua prima puntata, una vera e propria serie di successo,. Tratta dai racconti di Maurizio De Giovanni e diretta da Tiziana Aristarco, la fiction con protagonista indiscussa L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

mina_parco : @serenarossi_com @RaiUno Sei stratosferica! Tu sei Mina Settembre????? - CxFrancesca : RT @anmustdmt: “ieri sera eravate tantissimi” ma che cazzo dici che non hai manco fatto il 9% contro mina settembre. #DayDreamer - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CURIOSITA' - La Galleria Borbonica fra i 'protagonisti' di 'Mina Settembre', la fiction di Rai1 - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CURIOSITA' - La Galleria Borbonica fra i 'protagonisti' di 'Mina Settembre', la fiction di Rai1 - susydigennaro : RT @napolimagazine: CURIOSITA' - La Galleria Borbonica fra i 'protagonisti' di 'Mina Settembre', la fiction di Rai1 -

Ultime Notizie dalla rete : Mina Settembre

In alcune delle sue Instagram Stories, Serena Rossi ha svelato un 'segreto' di una scena in Mina Settembre: l'avreste mai detto?Record di ascolti su Rai1 tv nella serata in cui La Galleria Borbonica era protagonista di una delle puntate di Mina Settembre, la nuova fiction targata Rai, tratta dai romanzi di Maurizio de Giovanni ...