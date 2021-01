Mario Pirrello | chi è l’attore de “Il Commissario Ricciardi” | carriera e vita privata

Leggi su viagginews

(Di lunedì 25 gennaio 2021)è un attore italiano, noto per il suo ruolo da vice protagonista ne “Il”. Ecco quello che sappiamo sulla sua. Con il sogno di fare il cuoco a Londra ma un presente da attore,è molto noto alla critica italiana e non solo, per i suoi numerosi ruoli importanti L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com