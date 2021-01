Inter, scontro Antonio Conte - Fabio Maresca: pagherà anche l'arbitro (Di lunedì 25 gennaio 2021) Secondo la Gazzetta dello Sport, il designatore Rizzoli ha deciso che Maresca non arbitrerà più l'Inter per un lungo periodo di tempo, e sta valutando anche uno stop del direttore di gara da tutte le ... Leggi su sport.virgilio (Di lunedì 25 gennaio 2021) Secondo la Gazzetta dello Sport, il designatore Rizzoli ha deciso chenon arbitrerà più l'per un lungo periodo di tempo, e sta valutandouno stop del direttore di gara da tutte le ...

zazoomblog : Inter scontro Antonio Conte - Fabio Maresca: pagherà anche larbitro - #Inter #scontro #Antonio #Conte #Fabio - interliveit : ??Scontro #Conte-#Maresca: probabili due giornate di squalifica per il tecnico nerazzurro #UdineseInter - MarioMartinell7 : @GiuSette7 C’è a tutti i livelli una “voglia” di far vincere l’inter che se lo scontro diretto alla penultima giorn… - Sgang198 : RT @Gianpergliamici: @Anna_1897 4 slot di sostituzioni, 4 ammonizioni, minuti di recupero: 4. Nonostante aver preso mazzate per 90' finisci… - Anna_1897 : RT @Gianpergliamici: @Anna_1897 4 slot di sostituzioni, 4 ammonizioni, minuti di recupero: 4. Nonostante aver preso mazzate per 90' finisci… -