Giuseppe Conte si dimetterà domani (Di lunedì 25 gennaio 2021) Lo ha annunciato prima di un voto al Senato in cui avrebbe potuto andare in minoranza, sperando di riottenere l'incarico dal presidente della Repubblica Leggi su ilpost (Di lunedì 25 gennaio 2021) Lo ha annunciato prima di un voto al Senato in cui avrebbe potuto andare in minoranza, sperando di riottenere l'incarico dal presidente della Repubblica

