GF Vip, il faccia a faccia della famiglia Pretelli: Alfonso Signorini dà i numeri (Di martedì 26 gennaio 2021) Un confronto molto atteso quello fra la coppia tanto chiacchierata del GF VIP, Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi con la famiglia di lui. Si erano lasciati con un invito a non inserirsi nelle dinamiche del percorso del giovane uomo che dall’inizio del Grande Fratello Vip è stato prima un “amico speciale” di Elisabetta Gregoraci per poi sviluppare un legame molto forte con Giulia Salemi. Il primo bacio con quest’ultima aveva fatto sognare un po’ tutti, ma a quanto pare non era piaciuto tantissimo alla famiglia di Pierpaolo Pretelli che come diretta conseguenza ha avuto un confronto\scontro con lo stesso latin lover. Era iniziato il tutto con la sua mamma di Pierpaolo che durante l’appuntamento di Capodanno ha dedicato parole poco carine e poco apprezzate dallo stesso Pierpaolo, per poi continuare con il duro scontro con ... Leggi su instanews (Di martedì 26 gennaio 2021) Un confronto molto atteso quello fra la coppia tanto chiacchierata del GF VIP, Pierpaoloe Giulia Salemi con ladi lui. Si erano lasciati con un invito a non inserirsi nelle dinamiche del percorso del giovane uomo che dall’inizio del Grande Fratello Vip è stato prima un “amico speciale” di Elisabetta Gregoraci per poi sviluppare un legame molto forte con Giulia Salemi. Il primo bacio con quest’ultima aveva fatto sognare un po’ tutti, ma a quanto pare non era piaciuto tantissimo alladi Pierpaoloche come diretta conseguenza ha avuto un confronto\scontro con lo stesso latin lover. Era iniziato il tutto con la sua mamma di Pierpaolo che durante l’appuntamento di Capodanno ha dedicato parole poco carine e poco apprezzate dallo stesso Pierpaolo, per poi continuare con il duro scontro con ...

ma_te98 : RT @ShinNihonKikaku: Allora il Grande Fratello Vip finirà lunedi l'1 di marzo!!! La faccia di tutti ammutoliti mi ha fatto morire dal rider… - ShinNihonKikaku : Allora il Grande Fratello Vip finirà lunedi l'1 di marzo!!! La faccia di tutti ammutoliti mi ha fatto morire dal ri… - commentatore37 : #GFVIP METÀ ANNO IN CASA DEL GRANDE FRATELLO VIP ALLA FACCIA - Antonio98854326 : Ogni lunedì al grande fratello vip c'è la grande maschera di carnevale non ce n'è una che si presenti come se stess… - Giannaci1 : @insinnaflavio @GiuseppeConteIT @luigidimaio Bravo Insinua. Sei l'unico tra i cosiddetti Vip che ci mette la faccia… -